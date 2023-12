EQUITAZIONE. Centro Ippico La Baita. Giovani promettenti

Prosegue a pieno ritmo l’attività ludico-agonistica del Club Ippico La Baita di Brozzi presieduto da Graziano Orlandi, punto di riferimento per molti cavalieri e amazzoni guidati dalla maestra Angela Frati: alcuni alle prime esperienze, altri già protagonisti in concorsi di livello più alto. L’Equestrian Centre di Arezzo ha ospitato il nazionale 5 stelle al quale hanno preso parte oltre 600 cavalli e atleti, tutti con età compresa fra gli 8 e i 17 anni. La Baita era presente con allievi giovanissimi che, confermando quanto avevano messo in mostra nei concorsi precedenti, nei tre giorni di gare nelle ludiche e nelle categorie più alte hanno collezionato risultati promettenti chiudendo con buoni tempi e percorsi netti: Margherita Ruggeri su Billy Goat, Emily Barbieri (Orion Della Valle), Eleonora Versace (Billy Goat), Anna Cavalli (Fiona), Camilla Valenti e Allegra Piovanelli. Nel concorso precedente a 3 stelle, disputato sempre ad Arezzo, si erano messe in evidenza anche Stefania Simunno, Marta Chiti e Linda Caselli.