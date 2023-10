EQUITAZIONE. Dominio Sceree all’International Horse. La squadra di Moranzoni detta legge

Cappotto dell’associazione sportiva dilettantistica Sceree di Varese che ha ottenuto il primo posto sia al Saggio che al Campionato delle Scuole. Un evento di interesse federale all’Arezzo International Horse in cui si sono sfidati giovanissimi da tutta la penisola nella specialità del Completo. Una disciplina in grande crescita come dimostrano anche i numeri di questa edizione 2023 che ha visto al via 370 binomi provenienti da 14 regioni diverse. Nel Saggio delle scuole primo posto per la squadra dell’asd Sceree, guidata da Elisabetta Moranzoni e composta da Giuditta Ambrosetti su Churchlands Thunder, Carola Lamberti su Glassmullan Tranquil, Cloe Panuccio su Fandero Hoy, Matilde Panuccio su My Galway Girl e Ludovica Spampinato su su Summerhill Mia con il punteggio finale di 263.43. Seconda posizione per la Scuderia C&G di Roma con il punteggio totale di 261.02 e terza posizione per il Roma Pony Club con il punteggio totale di 255.1. Medaglia d’oro anche nel Campionato delle Scuole per l’asd Sceree con la squadra, guidata da Gianluca Gardini e composta da Beatrice Maria Castellani su Santiago Steppe, Federica Croci su Ceide Saoirse, Viola Elena Franzin su Hollypark Neptune e Anna Macchi su Perrys Pocahontas, ha mantenuto saldamente la prima posizione della classifica fin dalla prima giornata di gare e ha concluso con il punteggio totale di 89.10. "Siamo felici -ha detto il presidente della Fise Marco Di Paola - di vedere i nostri giovani atleti partecipare con entusiasmo a questa tradizionale manifestazione. Abbiamo visto crescere ancora il numero dei partecipanti e questo conferma il format vincente dell’evento che vede ragazzi e famiglie arrivati da tutta Italia per questa importante sfida".

Sonia Fardelli