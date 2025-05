Equitazione e campioni olimpici protagonisti alla Festa dello sport a San Pietro a Vico

Equitazione protagonista alla "Festa dello sport" nella nostra città, dove si respirerà un’ atmosfera olimpica con grandi campioni, in rappresentanza di varie discipline sportive. Tutto ciò avverrà a San Pietro a Vico, dove l’evento è organizzato dal circolo "Anspi" "Vivere S.Pietro a Vico", all’impianto sportivo de "I campini". E’ in programma per domani e per domenica, a partire dalle 15. Un’ iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza, ma, soprattutto, ai più giovani, come sottolineano gli organizzatori e finalizzata a far conoscere i valori dello sport e l’importanza di praticare attività fisica sin da piccoli.

Coinvolte le società sportive del territorio, dal calcio al basket, dalla scherma al baseball, dalla ginnastica all’equitazione, appunto. Saranno proprio gli sport equestri a farsi notare, grazie alla partecipazione dell’azzurra del paradressage alle ultime due edizioni dei giochi olimpici, Federica Sileoni, presente al fianco delle Scuderie Worldsoul e del Centro Ippico "Il Cavaliere" di Altopascio.

La campionessa di dressage, che ha recentemente conquistato il bronzo nella selezione europea a Waregem (Belgio), si trova in zona per allenamenti presso il noto centro lucchese, dove fanno base "Leonardo" e "No Way", i cavalli di Gea Einaudi, con i quali Sileoni correrà la stagione 2025.

"Trasmettere ai più piccoli la passione sportiva – ha dichiarato l’amazzone azzurra – è un dovere, ma anche un piacere per ogni atleta. Sono davvero molto contenta di dare il mio contributo in questa bella iniziativa della città. Nel nostro stand avremo a disposizione un cavallo della scuola e un pony, già impegnati in pet therapy pediatrica e tutti potranno provare, seguiti da istruttori federali".

Una disciplina, il paradessage, che ha sempre portato titoli all’Italia. In questo caso allo sport si associa l’effetto rigenerativo che un animale come il cavallo può dare.

Mas. Stef.