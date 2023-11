Equitazione. Emma Bertinelli vince il ‘Maremmano’

Una stagione dura, piena di sacrifici, iniziata con la solita determinazione, inizialmente piena di punti interrogativi e la categoria superiore rispetto all’ anno scorso. Ma Emma Bertinelli, 15 anni, originaria di Montemerano, ha lottato fino alla fine. E dopo l’ultima gara è stata eletta la migliore nella quarantasettesima edizione del campionato "Maremmano" di equitazione. Si tratta del secondo successo in due anni per la giovane amazzone maremmana che in sella alla bellissima Azora non ha lasciato scampo alle avversarie. Lo scorso anno, nella categoria "Precisione" e quest’anno nelle L80 "a tempo", Emma Bertinelli, nonostante l’equilibrio fra i partecipanti, frutto del lavoro fatto dalla scuola Ciam Grosseto di Daniela Savio e Beatrice Tamagnone, punto di riferimento per i ragazzi di tutte le età, è stata la migliore. Ottimo anche i binomio con Azora, animale che è entrato in simbiosi perfetta con la giovane.