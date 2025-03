Equitazione. Gran Premio del Toscana Tour 2025. Jack Whitaker conquista il trofeo

È stato vinto dal cavaliere inglese Jack Whitaker il primo Gran Premio del Toscana Tour 2025. In sella al suo Equine America Valmy de La Lande ha finito con percorsi impeccabili sugli ostacoli ed un barrage nel tempo di 36,94. Poi solo tricolore nel resto della classifica. In seconda posizione Giacomo Bassi che già in settimana si era messo in evidenza con Cash du Pratel e in terza posizione in sella a Orleans van de Kruishoeve il giovanissimo cavaliere Neri Pieraccini, che da bambino proprio negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre ha cominciato a fare le sue prime gare in sella ai pony e adesso è tra le giovani promesse italiane del salto ostacoli. In quarta posizione il toscano Massimo Pacciani e poi Antonio Maria Garofalo e Roberto Turchetto. Un’emozionante sfida sugli ostacoli che ha chiuso questa prima settimana di gare all’Equestrian. E da ora in poi sarà un continuo crescendo delle gare a San Zeno con altri cavalieri ed amazzoni che verranno per questo Toscana Tour 2025. Un’edizione come sempre da record con 2 mila cavalieri e amazzoni in gara provenienti da più di 30 nazioni, in lizza per un montepremi complessivo di 900mila euro. E con un palcoscenico tra i migliori di Europa. Lo showground gestito da Riccardo Boricchi si estende su una superficie di 32 ettari, con 118.000 mq dedicati alle strutture sportive. I campi di gara includono l’iconica Arena Boccaccio, un campo in erba di 1,8 ettari tra i più apprezzati d’Europa, e tre campi in sabbia silicea: Arena Dante, Arena Vasari e Arena Petrarca, oltre a tre campi di lavoro e un maneggio coperto di 70x30 metri. Per ospitare cavalli e cavalieri, il centro dispone di 400 box fissi e 600 mobili, accogliendo ogni anno oltre 10.000 cavalli per eventi e competizioni. L’esperienza del pubblico sarà arricchita da una esclusiva Area Vip con vista privilegiata sulle arene Dante e Boccaccio, oltre a un percorso shopping per gli appassionati di equitazione.

Sonia Fardelli