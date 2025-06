Equitazione: il veterano vince il campionato regionale nel salto a ostacoli al Circolo Le Siepi. Bologni, una classe senza tempo. Altro titolo e il sogno Olimpiade

Un altro trionfo da aggiungere a una lunga carriera di successi. Il veterano Arnaldo Bologni con Quedira si è aggiudicato il titolo nel salto ostacoli ai campionati regionali andati in scena al Circolo Ippico Le Siepi. Il fantino reggiano ha concluso la sua prestazione con una prova maiuscola chiudendo con due secondi rifilati al diretto inseguitore. 65 anni ad agosto, Bologni ora continuerà a inseguire il sogno di partecipare alla sua terza Olimpiade confermandosi ancora una volta ad alti livelli dopo il suo rientro al Jumping Verona 2024 e la sua partecipazione al Piazza di Siena di quest’anno: "Il nostro è uno sport fantastico che ci permette di avere una carriera longeva e sempre ricca di grandissime soddisfazioni – racconta Bologni – Non c’è nessun altro sport come questo. Credo di essere la prova vivente che montare a cavallo faccia bene. L’equitazione è uno sport che va praticato".

A incoronare il fantino reggiano anche il presidente regionale della Fise, Federazione Italiana Sport Equestri, Davide Zanghi delle Olle: "Avere nella nostra regione un pilastro del salto ostacoli nazionale come Arnaldo Bologni è motivo di orgoglio. Arnaldo oltre tutto, al di là dell’esempio che fornisce con la sua carriera, è anche un istruttore sul campo. Che sia il nuovo campione regionale è qualcosa che investe la formazione sportiva a più livelli". Sul podio anche Claudio Casella con Chavelle of the Lowlands e Natale Chiaudani con Chill.

Gianluca Sepe