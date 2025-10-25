Equitazione - La kermesse. Grande successo per "EquiLucca». Boom di iscrizioni e bel percorso

E’ stato necessario chiudere le iscrizioni. Tante erano le richieste di partecipazione. Successo per "EquiLucca", inserita nel calendario di ViviLucca 2025. E’ stata organizzata, con il patrocinio del Comune di Lucca, dalla FISE Toscana e dal Centro equitazione "La Luna" di Lucca che ha sede sul parco fluviale. I cavalieri e i conduttori degli attacchi, guidati da Claudio Barsuglia, tecnico FISE, sono stati accompagnati dal servizio a cavallo della Polizia locale di Viareggio e dal reparto a cavallo dei Carabinieri forestali di San Rossore. Poi bussola diretta verso il centro storico.

Lasciata alle spalle l’antica area fieristica del "Foro Boario" e passando per la porta di Borgo Giannotti, i cavalieri sono saliti sulla cinta muraria. Da qui è iniziato un affascinante percorso equi-turistico-culturale, grazie al quale i partecipanti hanno avuto modo di ammirare Palazzo Pfanner; l’Orto botanico; la Casermetta di S.Donato (oggi Museo dell’antica Zecca di Lucca); l’ ex Cavallerizza Ducale, sede delle esercitazione di equitazione degli allievi del vicino Real Collegio; e il Duomo di S.Martino. Passando davanti alla casa del Boia, i cavalieri si sono lasciati alle spalle le Mura per risalirvi più avanti, alla volta di un percorso interno al centro storico, dove hanno potuto ammirare i fossi storici, le antiche chiese di Santa Maria, San Ponziano, San Francesco e della Rosa. Poi i cavalieri hanno raggiunto il baluardo San Frediano, dove c’erano i figuranti dell’associazione "Historica Lucense".

L’assessore comunale allo Sport, Fabio Barsanti, oltre a complimentarsi con Alessandra Deverio, titolare del centro equestre "La Luna" per l’ottima organizzazione, ha portato ai partecipanti i saluti dell’amministrazione. Poi, per tutti, coccarde-ricordo messe a disposizione dalla FISE Toscana e gadget offerti dalla Fiera dei cavalli di Verona e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio.

Mas. Stef.