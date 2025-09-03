Equitazione - La portacolori della Micheletto protagonista a Roma. Chechi lascia il segno. E punta agli ’Italiani’

La Scuola di Equitazione Micheletto continua a ottenere risultati di grande prestigio nel ventennale della sua fondazione. Un anno straordinario e con lo sguardo rivolto al futuro con tanti giovani amazzoni e cavalieri alla ribalta. Gli ultimi successi sono stati ottenuti al Campus estivo, presso gli impianti del Centro Federale Nazionale ‘Pratoni del Vivaro’ a Roma. Un’esperienza intensa e ricca di emozioni culminata nella tre giorni di gare che hanno visto la partecipazione di oltre 400 binomi impegnati nelle discipline del Concorso Completo, Dressage e Salto Ostacoli.

Gli allievi della Scuola di San Casciano Val di Pesa, guidati dai tecnici Paola Micheletto e Giorgio Mazzucchelli, si sono distinti in tutte le discipline confermando l’eccellente livello. Protagonista assoluta del weekend è stata Anastasia Chechi, giovane promessa del Concorso Completo e figlia del noto ginnasta Jury Chechi. Con il suo nuovo compagno Islandwood Candy Man, Anastasia ha conquistato un meritatissimo secondo posto nella categoria 2 stelle open. Un risultato che le spalanca le porte della categoria 3 stelle in vista dei Campionati Italiani Young Riders (Under 21). Non da meno la sua prestazione nella categoria 3 stelle dove, in sella a Nuans T Volt, ha centrato un prestigioso quarto posto.

Ottimo debutto per Angelina Rolle, nella categoria per cavalli di 4 anni, dove ha brillato con la promettente Celtic Twilight, conquistando il secondo gradino del podio nella sua prima gara ufficiale. Nel Dressage è stata Bianca Bucci a distinguersi, presentando con successo il giovane Indian Boy di Fonteaveti nella categoria Fei Preliminary 6 anni e ottenendo un positivo punteggio superiore al 68%. Alice Ristori, impegnata in dressage e salto ostacoli, ha raccolto due buoni piazzamenti nel passaggio alle categorie F e ha chiuso con un eccellente quinto posto nella categoria ostacoli. Fra i cavalieri da evidenziare Matteo Arcidiacono di alto valore nel recente Concorso Completo Internazionale.

Francesco Querusti