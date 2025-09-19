Equitazione L’amazzone dell’istruttore Mario Giunti domina la finale toscana del “Progetto Sport“. Ginevra Bertucci trionfa ad Arezzo. Prossimo ostacolo la fase nazionale

L’amazzone Ginevra Bertucci si è aggiudicata la finale toscana del Progetto Sport 2025 disputata ad Arezzo qualificandosi così per la finale nazionale che si terrà a Cattolica nel mese di ottobre. La quindicenne massese, che ormai da molti anni pratica equitazione, si è imposta in questa manifestazione di salto ad ostacoli organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri gareggiando nella categoria Junior e nel Level 3 (ostacoli posti a 1,15 m).

La finale di Arezzo è arrivata al termine di un lungo percorso caratterizzato da diverse altre tappe regionali nelle quali Ginevra, in sella al cavallo Mr Bean Van’t Meyershof, ha dimostrato tutta la propria abilità. Alla fine grazie ad un punteggio complessivo di 135,49 punti è riuscita salire sul gradino più alto del podio.

Per la Bertucci, studentessa al Liceo Scientifico, si aprono adesso le porte della fase nazionale dove avrà la possibilità di confrontarsi con tutti i migliori atleti delle altre regioni. Ginevra si allena e gareggia con la società Dunia Ranch di Andreotti a Pietrasanta ed ha come istruttore Mario Giunti.