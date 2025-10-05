Equitazione. Scuola Micheletto. Vent’anni di storia

Vent’anni di storia e di gloria per la Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano, con tanti successi e lo sguardo rivolto al futuro. Risultati di alto livello sotto la regia organizzativa di Paola Micheletto e Giorgio Mazzucchelli, che hanno visto gli atleti brillare in diverse competizioni. Laura Battisti, con il suo cavallo Caraghs Clover Quality, ha ottenuto un eccellente risultato vincendo la categoria 2 stelle di Concorso Completo nella splendida cornice del Centro Ippico di Migliarino. Nei Campionato delle Scuole squadra al top con Angelina Rolle, Laura Battisti e Giulia Miniati con brillanti prove. Nell’individuale Anastasia Chechi amazzone superstar con affermazioni e piazzamenti ultimo dei quali, con il suo nuovo compagno Islandwood Candy Man, un meritato secondo posto al Centro Federale di Roma nella categoria 2 stelle open. Angelina Rolle è salita nella categoria 1 con obiettivi prestigiosi.

Competizioni internazionali per il giovane e promettente cavaliere Matteo Arcidiacono che ha rappresentato con orgoglio la Scuola al Concorso Completo Internazionale dei Pratoni del Vivaro. Nel Dressage: Bianca Bucci e Benedetta Baccani hanno ottenuto numerose vittorie in categoria Saint Georges ad Arezzo e ai Pratoni del Vivaro per il passaggio alle categorie superiori. Importanti soo stati i debutti del giovane team di Completo al Centro Ippico Pineta Salviati, composto da Lorenzo Miniati, Giorgia Fumarola, Sara Bracali e Matteo Innocenti, che ha battezzato il loro ingresso nel campo agonistico così come i progressi del gruppo Junior Dressage, con Alice Ristori, Emma Romagnoli, Sara Fumarola e Clara Bonan. Che tornano dalle loro prime gare con una prima posizione nel Campionato Toscano a squadre e alcune medaglie d’oro e piazzamenti individuali che sono un ottima partenza per l’attività futura.

"Questi risultati sono un riconoscimento di un lavoro costante, di tutto il team della nostra scuola - afferma Paola Micheletto - dove gli allenamenti si svolgono sotto il segno della professionalità e della passione per questo sport".

Francesco Querusti