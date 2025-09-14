Equitazione. Successi del team "La Luna» in Coppa Toscana

Oro per Emma Barsacchi (medagliata anche in altra specialità) sul pony Zorro e per Aurora De Grandis sull’arabo Alì. Bronzi per Serena Talini e per Marta Bove; senza contare l’argento del piccolo Stefano Amato, a soli 8 anni, un record.

Tanti successi per gli atleti del Centro Equitazione "La Luna" di Lucca, alle finali di Coppa Toscana "Fise" di salto ad ostacoli che si sono svolte al Centro "Lo Scoiattolo" Valdera. Sei in totale le medaglie, di vari metalli, ma con altri piazzamenti entro il sesto posto. Si tratta di prove che hanno, come obiettivo, l’aggregazione dei ragazzi e la loro preparazione verso l’agonismo vero e proprio, anche se tutto parte dal divertimento. Una dozzina, tra cavalieri ed amazzoni, i lucchesi presenti, con un team tutto al femminile. Oltre alle due medaglie d’oro, diversi altri piazzamenti. Da segnalare l’argento del più piccolo, Stefano Amato, di appena 8 anni.

Le premiazioni sono state effettuate dal presidente della Federazione a livello regionale, Marco Innocenti, in collaborazione con altri delegati.

Ma non è finita qui. In autunno altri appuntamenti di rilievo sono all’orizzonte: ad esempio il "Progetto Sport 2025" di salto ad ostacoli al saggio finale nazionale e il campionato delle scuole.