Equitazione: sugli scudi i 28 cavalieri del Cere nel concorso di salto a ostacoli

I portacolori del Circolo equitazione di Reggio hanno brillato nel concorso di salto ad ostacoli che si è tenuto nello scorso fine settimana a Spilamberto, nel Modenese.

Due giorni di gare che hanno visto impegnati ben 28 allievi del Cere con ottimi risultati, tra piazzamenti e debutti in categorie superiori. E’ il caso di Emma Sofia Pavarini che ha esordito nella categoria C130 piazzandosi seconda nella prima giornata e terza in quella successiva; per lei anche il terzo gradino del podio nel Trofeo primo grado.

Lorenzo Spaggiari (nella foto), con la sua nuova cavalla Kalavona, ha vinto la C115 nella prima giornata, mentre si è piazzato secondo nella gara di domenica.

Nella stessa categoria, è salita sul gradino più alto del podio anche Giulia Cavallaro con King, risultata prima pure nel Trofeo brevetti small.

Nella B110 ha debuttato e vinto, grazie ad uno straordinario percorso, Gemma Sica.

Esordio positivo anche per Arianna Albarelli che, nella categoria LBP80, col suo nuovo pony Sky Light amigo, si è piazzata seconda. Stesso piazzamento per Giulia Lasagni con Diuna nella categoria B80.

Lucrezia Oleari con Glamour è stata la più forte della categoria B90, vincendo in entrambe le giornate. Sesta in classifica un’altra portacolori del Cere: Clara Giannetti.

Debutto nella categoria LP60 con secondo posto per Lucilla Cottafavi con la sua nuova compagna Grace.

Podio e soddisfazioni anche per Giulia Valli, Maria Vittoria Bianchi, Giulia Prampolini, Sofia Bertolini, Isabella Cairo, Matilde Marcacci, Rachele Amato, Alice Franceschi, Aurora Galanti, Marta Fornaciari, Luna Iermano, Ginevra Montanari, Erika Munteanu, Laura Parmeggiani, Giulia Prandi, Vanessa Riatti, Gaia Sabatino.

Il Cere, circolo più numeroso con 57 percorsi in due giorni, si è aggiudicato la terza tappa e la finale del Trofeo.