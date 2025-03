Equitazione. Toscana Tour, Bicocchi trionfa nel Jump Off 140

Ancora il cavaliere toscano Emilio Bicocchi in evidenza al Toscana Tour. Il primo aviere dell’Aeronautica militare ieri ha vinto la categoria 140 qualificante per il Gran Premio di oggi. In sella a Kankan del Buttasella ha fatto il doppio netto ed un tempo velocissimo, 38,91, nel barrage. Impresa che gli ha consentito di battere il forte cavaliere britannico Jack Whitaker, che con Chique Rv Z ha chiuso anche lui la gara senza errori sugli ostacoli. Come del resto anche il terzo cavaliere salito sul podio, il tedesco Michael Viehwe con Amelie. Quarto posto per la Svizzera con Jennie Juhlin Lundstrom e poi una sfilza di cavalieri italiani: Giuseppe Carrabotta, Biagio Carovini, Davide Iocovacci, Luca Demaria, ALberto Zorzi e Giacomo Casadei. Oggi nuova giornata di gare all’Equestrian per la 19esima edizione del Toscana Tour. Sfide che si chiuderanno con il primo Gran Prix di questo concorso di salto ostacoli internazionale che ogni anno porta ad Arezzo i big dell’equitazione. E così è anche in questa nuova edizione. Sono attesi il francese Roger Yves Bost, oro olimpico a Rio 2016, e il belga Ludo Philippaerts, leggenda del salto ostacoli e padre di Olivier e Anthony. Tra gli altri nomi di spicco anche il brasiliano Carlos Ribas, veterano delle Olimpiadi e dei World Equestrian Games, lo svizzero Niklaus Schurtenberger, bronzo olimpico a squadre a Pechino 2008 e i cugini Jack e Thomas Whitaker. Non ultima, l’astro nascente del salto ostacoli tedesco Sophie Hinners che lo scorso novembre è stata la prima donna della storia a vincere il Gran Premio di Coppa del Mondo a Fieracavalli di Verona. L’Italia è rappresentata da un team di altissimo livello, guidato dalla campionessa italiana in carica Giulia Martinengo Marquet, seconda nell’ultimo Gran Premio Rolex di Ginevra. Insieme a lei, campioni del calibro di Emilio Bicocchi, che si è già messo in evidenza in questa prima settimana di gare e poi Luca Marziani, Alberto Zorzi, Giacomo Bassi, Natale Chiaudani e il giovane talento Giacomo Casadei.

Sonia Fardelli