Equitazione: trionfo tutto toscano nell’ultimo weekend con amazzoni e cavalieri legati in modo particolare all’International Horse. L’aretina Vanni sul podio del Gran Premio

AREZZO

Podio del Gran Premio tutto toscano con amazzoni e cavalieri legati in modo particolare all’Arezzo International Horse.

Il primo posto nella sfida più alta del concorso nazionale di salto ostacoli è stato conquistato da Nico Lupino in sella a Bakardi Fz. Un cavaliere che adesso indossa la divisa dell’Esercito Italiano, ma che per anni è stato l’alfiere dell’Equestrian per i cui colori ha ottenuto numerosi successi, anche in gare internazionali. Al secondo posto la giovanissima amazzone aretina, 19 anni a luglio, Caterina Vanni, tesserata per il centro ippico Casa Bassa di Siena e che ad Arezzo ha mosso i primi passi da bambina con i pony e dove tutt’ora vive e si allena. Un risultato importante per lei in sella a Lallanovak, con cui ha superato in questo Gran Premio anche il suo istruttore. Andrea Franchi, pure lui assiduo frequentatore degli impianti di San Zeno, è infatti arrivato terzo in sella ad Enjoy One. Una gara entusiasmante che si è giocata sul tempo. Adesso Caterina Vanni si prepara per l’appuntamento internazionale del Toscana Tour.

Ha già deciso di partecipare alla prima settimana di gare e forse sarà presente anche alla seconda, portando in gara due diversi cavalli. Tornando al concorso nazionale c’è stata grande battaglia anche nella categoria 135 a tempo che ha visto la vittoria del giovane cavaliere toscano Tommaso Zorzi in sella a Kuidama D.C. Al secondo posto Matteo Manciati con Fantassin e al terzo Giulia Benvenuti in sella a Baciami Ancora. Si è chiuso così quest’ultimo concorso nazionale di salto ostacoli all’Equestrian. Un evento che ha visto una grande partecipazione con oltre 530 binomi al via provenienti da ogni parte della penisola. Adesso solo una settimana di attesa e negli impianti di San Zeno prenderà il via il 6 marzo il Toscana Tour che andrà avanti per cinque settimane consecutive. Sonia Fardelli