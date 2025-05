Esami di fine anno al PalaCaneparo: successi per Furinkazan karate e judo

Serata ricca di emozioni al PalaCaneparo, per gli allievi e le famiglie del Furinkazan karate, dei maestri Gabriele e Federica Achilli e del Furinkazan judo, con il maestro Accursio Guardino. L’occasione sono stati gli esami di fine anno dove tutti i giovani e i ragazzi, da cintura bianca a marrone, hanno sostenuto brillantemente gli esami di passaggio di cintura di karate e judo.

Consegnati i “Premi Furinkazan” attribuiti per “impegno, costanza, dedizione ed altruismo” agli atleti Emma Poluzzi, Veronica Savva, Elisa Antoniol per il judo e all’istruttore Giacinto Cerviere. Per il karate, invece, sono stati premiati Francesco Gamba, Carlotta Zanoli, Andrea Marzocchi, Greta Corazzari, Germano Antonio Nachira Haro, Biagio Noce, Giovanna Bifulco, Leonardo Fogli ed Ilaria De Lellis. Un premio speciale anche al più piccolo degli allievi del Furinkazan, il giovanissimo Erik Porutenko, di soli 5 anni.

Un elogio anche per gli agonisti del “Team Furinkazan”, guidati dai coach Stefano Durini e Francesco Arcigni, per i prestigiosi risultati ottenuti in campo nazionale. "Un onore per noi festeggiare insieme ad allievi e genitori i nostri giovani portacolori - dicono i maestri - e un ringraziamento al servizio sport del Comune di Ferrara, che ci ha concesso la struttura del PalaCaneparo per gli esami di fine anno. Un traguardo importante per questi giovani che si impegnano nello sport e nella scuola".