Escursionismo, tutto pronto per l'edizione 2025 di "Da Piazza a Piazza"

Prato, 7 maggio 2025 - Una manifestazione giunta alla trentanovesima edizione che come di consueto propone agli appassionati di trail ed escursionismo in generale un percorso di 75 chilometri complessivi, da Prato alla Valbisenzio (e ritorno). Tutto pronto per la “Da Piazza a Piazza 2024”, la marcia non competitiva che unisce il capoluogo alla parte più alta del Comune di Vernio pronta prendere il via domani per chiudersi domenica. Sono più di seicento gli iscritti provenienti da tutta Italia. Per quel che riguarda la parte logistica, la partenza è stata fissata indicativamente per le 7 di sabato 10 maggio dal circolo “Paolo Rossi” di Santa Lucia: si prospetta una passeggiata di poco più di 40 km per un dislivello di 2400 metri, con arrivo a Montepiano previsto per la serata (dove sono state messe a disposizioni varie soluzioni alloggiative per i marciatori). L'attenzione andrà quindi al giorno successivo, quando il gruppo scenderà dall'Alta Valbisenzio per fare ritorno a Santa Lucia dopo aver percorso altri 35 km (secondo un dislivello di 1300 metri). C'è la possibilità, per chi ne ha fatto richiesta, di usufruire di un servizio di navetta per poter coprire a piedi solamente la seconda parte dell'escursione, quella che parte dal territorio montepianino. Ad immortalare i partecipanti durante la scalata e la discesa sarà Piero Giacomelli con la onlus Regalami un Sorriso. "Sono oltre 600 i partecipanti a questa manifestazione si conferma come un appuntamento davvero importante del cammino – ha spiegato Paola Fanfani, presidente del Cai di Prato – il percorso storico è stato mantenuto insieme ai ristori. Abbiamo confermato il monitoraggio attraverso dei microchip posizionati lungo il tracciato che segnaleranno il passaggio dei concorrenti e il tempo impiegato a percorrere la distanza”.

G.F.