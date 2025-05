Esordio positivo per Baldassarri in MotoE a Le Mans con Ducati V21L

Esordio positivo in MotoE per Lorenzo Baldassarri. Il Mondiale delle moto elettriche è scattato sul circuito di Le Mans e per il 28enne di Montecosaro è stato il debutto assoluto su questa tipologia di bolidi, dal 2023 unicamente V21L Ducati. Il Balda ha tagliato il traguardo in sesta posizione nella prima corsa e alla quinta nella seconda. Ha così raccolto 21 punti, il compagno al team Intact e campione iridato in carica, Hector Garzò, in seguito a una caduta nella prima sessione di prove libere ha alzato bandiera bianca. "Sono contento – ha commentato Baldassarri – perché siamo partiti bene nella prima gara e sono riuscito a staccarmi molto anche dopo la ripartenza. Ma soprattutto, ho imparato molto da Casadei, un punto di riferimento in questa categoria. Nella seconda gara avevo il podio in pugno, ma dopo l’incidente alla curva tre sono contento di essere rimasto in sella. Lasciamo il primo weekend di gara in MotoE molto soddisfatti. Un grande ringraziamento al team, perché sta facendo un ottimo lavoro".

Andrea Scoppa