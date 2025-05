Esperanza Ssg trionfa al Palio degli Esercizi Storici di Firenze

Con driver Tony Young la splendida Esperanza Ssg conquista in 1.12.6 l’11° Palio degli Esercizi Storici a Firenze. Triplete da vero protagonista per il Caffè Dogali, abbinato a Esperanza, che centra la terza vittoria nelle 11 edizioni disputate. Al Palio erano presenti 60 trottatori distribuiti in 7 batterie più la finale e ogni cavallo in gara è abbinato a un esercizio storico. Il Palio è nato nel 2013, con un anno di stop causa covid, ed è cresciuto sempre più fino a diventare un evento imperdibile nel calendario della città. Giovedì 1 maggio l’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ nell’ottava corsa del convegno di trotto proponeva la finalissima del Palio (montepremi euro 6.060), che raccoglieva al via sette trottatori anziani di categoria F-E. Bluez in 13.2 con Fiore scattava in testa su Emiroz e superava i 400 in 28.6, mentre Esperanza Ssg con Antonio di Nardo avanzava decisa e riusciva a prendere il comando in 43.4 ai 600 metri. La portacolori di Giovanni Spallina concludeva i 600 finali in 43.4, cogliendo il settimo successo in carriera in 1.12.6. Emiroz con Greppi, abbinato a Libreria Giorni, era valido secondo in 1.12.8. Terzo posto per Dukez (abbinato a Hotel Centrale) e Bluez quarto (abbinato a Belli Blanes), quinto Discovery (abbinato a Trattoria Buca San Giovanni). Esperanza Ssg, allieva di Casillo, pagava al betting euro 1,56 e regalava al Caffè Dogali il terzo successo nella manifestazione. Alle premiazioni erano presenti l’assessore del Comune di Firenze Jacopo Vicini, Carlo e Laura Meli della Sanfelice, Gabriele Maselli e Leonardo Tulini presidente e vice dell’associazione Esercizi Storici insieme a tanti soci. Numerosi gli spettatori, fra cui molti giovani, in concomitanza col ‘Festival del Lavoro Creativo’.

Domani, presso l’ippodromo ‘Cesare Meli’ dalle ore 16,20 alle 19,20 si effettuerà una giornata di sei corse al galoppo, incentrata sulla Tris TQQ sui 1500 metri. I favoriti del convegno. 1° corsa: Metallika, Eccola di Nuovo e Protea. 2° corsa: Flymaker e Goggia. 3° corsa: Seven Hills, Amatrice Romana e Letoria. 4° corsa: La Freccia Nera, Ottani e Liborio. 5° corsa: Womp Womp, Piccantissima e The Best of Me. 6° corsa: Blue Kiss, Folki e Barbusi.

Francesco Querusti