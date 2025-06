Esport Serie B. Reggiana, che peccato. Sconfitta in finale dal Sassuolo per 6-4

Il torneo BeSports su EAFC25, organizzato dalla Lega di Serie B insieme all’agenzia King Esport, ha vissuto nell’ultimo weekend la fase finale a Bergamo e la Reggiana è stata grande protagonista, raggiungendo un pregevolissimo secondo posto. Dopo una prima parte di torneo giocata esclusivamente on-line, le partite decisive si sono disputate con gare live davanti ad un folto pubblico e sono state trasmesse in diretta streaming su Twitch. La Reggiana aveva iniziato l’attività nel settore esport nel campionato 2020/21, continuando a partecipare con continuità ai campionati delle leghe di appartenenza e migliorando i propri risultati. Dopo il secondo posto ottenuto nella eSerieC 2022/23, perdendo la finalissima solo al golden gol contro il Catanzaro, quest’anno è arrivato un altro piazzamento di alto livello con i granata che si sono arresi solo in finale al Sassuolo per 6-4. L’esport manager Filippo Romani, con il coordinamento del responsabile esport granata Marcello Tosi ha allestito un team con player competitivi: il giovanissimo MANARC80 (Manuel Arcuri), talentuoso e destinato presto a competere nella eSerieA, e NAMANER (Francesco Menna), esperto e titolato che la scorsa stagione ha vinto il torneo col Venezia.