Essepigi Techfem al bivio. Dimenticare subito il ko

La Essepigi Techfem Fano Rugby si prepara per il girone di ritorno del gruppo marchigiano di serie C1, dove si tornerà a giocare domenica a margine della sosta dei campionati in coincidenza della sfida di Torino tra la nazionale italiana e gli All Blacks. I ragazzi del coach Andrea Nucci hanno così avuto anche modo di soffermarsi maggiormente a riflettere sulla sconfitta col Pesaro Rugby, che li ha allontanati dalla vetta subendo pure il sorpasso da parte dell’Unione Rugbistica Anconitana. Al giro di boa i pesaresi sono al comando a quota 25 punti, mentre i dorici sono secondi con 19 ed i fanesi terzi con 16. "E’ stata una partita dove è mancata la nostra solita attitudine e mentalità – dice il navigato Gabriele Breccia, una delle colonne della squadra –. Nonostante la mischia dominante ed i nostri avversari in 13 contro 15 per 10 minuti, non abbiamo espresso il nostro livello di gioco e dato possibilità alla nostra trequarti di giocare palloni di qualità e in velocità. Pesaro, facendo anche leva sull’esperienza di elementi con tanti anni di serie A e B, ha invece sfruttato ogni singola distrazione e non ha mai mollato".

Il discorso si estende poi sulla prima parte della stagione: "Il terzo posto ci sta stretto e l’obiettivo è migliorare il bottino di 16 punti ottenuto in questa metà di campionato. Viviamo una situazione logistica particolare a causa del Falcone-Borsellino in restyling, ma confido che tutti ci metteranno del proprio per compensare questa situazione e ritrovare il livello che ci si addice". Prossima partita domenica 1 dicembre alle 14,30 col Falconara, regolato per 22-7 in rimonta nell’esordio stagionale. "Impegno – ricorda ancora Breccia – da non prendere alla leggera ed un banco di prova importante"

b. t.