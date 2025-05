Essepigi Techfem Fano Rugby conquista vittoria cruciale contro Città di Castello

Serviva una vittoria contro il Città di Castello e la Essepigi Techfem Fano Rugby è stata brava a conquistarla, riuscendo così a soffiare agli stessi avversari di turno almeno provvisoriamente quel secondo ed ultimo posto che varrà il passaggio alla successiva fase dei play-off di C1. Col 17-12 ottenuto sul terreno amico della Tombaccia di Fano, determinato dalle mete rossoblù di Cristian Minutelli, Nicola Bargnesi e Matteo Fulvi Ugolini e dalla trasformazione di Stefano Rossolini, i fanesi hanno infatti scavalcato di una lunghezza i tifernati a -5 dalla Cadetta della Fiorini Pesaro di serie A.

Domani, nella giornata conclusiva del girone umbro-marchigiano la squadra allenata da Andrea Nucci sarà impegnata proprio in casa dei pesaresi (ore 15,30 al "Toti Patrignani"), già qualificati come pure Reggio Emilia e Parma nel gruppo emiliano-romagnolo, mentre il Città di Castello ospiterà un Foligno fuori dai giochi e sin qui mai vittorioso in questa appendice stagionale.

"Con Città di Castello – afferma il capitano della Essepigi Techfem Nicola Bargnesi – è arrivata una vittoria di fondamentale importanza per continuare a sperare nella semifinale play-off. Per completare l’opera dovremo fare risultato a Pesaro e di sicuro ce la metteremo tutta per centrare l’obiettivo"

b. t.