Estate 2025 ai Giardini Margherita: sport, cultura e finale Champions League

Basket, beach tennis, beach volley, ma anche cinema, musica, cultura e la finale di Champions League sul maxi-schermo sabato, preceduta dalla proiezione sempre live, alle 19, di gara-uno di Virtus-Milano, a inaugurare un’altra estate di divertimento e socialità ai Giardini Margherita. Il Gardens Sport Village 2025, presentato al Baraccano, parte così col botto, offrendo all’interno del polmone verde della città un gustoso antipasto di sport. In attesa della portata principale: il "43° Walter Bussolari Playground", il torneo di basket che si gioca sul campetto Gianni Cristofori, in programma dal 18 giugno al 17 luglio. Prima, dal 9 giugno in poi, spazio ai tornei di beach volle e beach tennis, sulla "costa" dei Giardini dove, come l’anno scorso, il campo accanto al playground verrà trasformato in una soffice arena di sabbia.

"Siamo pronti e soprattutto carichi – commenta Simone Motola, presidente dell’asd Giardini Margherita –. Per il quinto anno consecutivo, grazie all’intervento del quartiere Santo Stefano, l’estate non sarà solo all’insegna del basket, ma anche tanto altro".

"Ci ritroviamo a presentare un evento unico – gli eco la presidentessa di quartiere Rosa Amorevole –. Seguiremo la linea delle edizioni precedenti. Vedere che queste serate sono frequentate da persone giovani e meno giovani, che si divertono a stare insieme, è un qualcosa che ci rende felici".

Una volta salutata la palla a spicchi, fino al 3 agosto, il Gardens Sport Festival porterà sul palco artisti, ospiti, storie e spettacoli. Da Comaschi a Beppe Signori, più tantissimi altri.

Giovanni Poggi