Estra Siena Bsc in cerca di un pronto riscatto. Oggi alle 15 la delicata trasferta a casa Livorno

Dopo una serie di match altalenanti, l’Estra Siena Bsc sarà impegnata oggi alle 15 in casa del Livorno 1948, allo stadio Alfredo Sisi: l’incontro promette emozioni e colpi di scena. Gli uomini del manager Giusti, che ha praticamente in mano la squadra da una settimana, dopo un avvio di campionato complicato e il ko di domenica scorsa contro le Nuove Pantere Lucca (6-7), cercano riscatto lontano da casa. La classifica li vede al momento con 1 vittoria e 5 ko (.167), all’ultimo posto del girone. Non sarà della partita l’esterno Felipe Alejandro Dube Alvarez, squalificato per un turno. Il roster bianconero potrà contare però sul nuovo acquisto, il dominicano Otanez Berroa, pronto all’esordio dietro il piatto di casa base. Dotato di braccio potente e buone doti difensive, potrebbe portare equilibrio e dinamismo in una squadra in cerca di certezze. Dall’altra parte Livorno, quinto, è reduce dall’esaltante successo casalingo contro il Cosmos (17-12) e ha un record di 2 vittorie e 3 sconfitte (.400). La squadra è composta da un gruppo molto giovane, ma già competitivo e combattivo, guidato da uno staff tecnico di indubbio valore. I coach Oscar Zin e Marcello Bessi stanno costruendo un progetto solido e ambizioso. Va sottolineato il fatto che in tutte le partite di questa stagione gli amaranto hanno segnato almeno 11 punti a incontro. L’incontro rievoca una sfida intensa e recente: Siena e Livorno sono state le due grandi protagoniste della Serie C 2024, avversarie nella semifinale ‘fratricida’ tra toscane: i labronici superarono i bianconeri con ampio margine e conquistarono poi la promozione battendo nella finalissima i Brewers Roma. Il confronto tra i partenti sarà decisivo. Siena dovrà limitare le mazze di Livorno, mentre gli amaranno cercheranno punti con aggressività in battuta. Entrambe le formazioni hanno mostrato vulnerabilità sul monte; gli errori difensivi potrebbero risultare cruciali.