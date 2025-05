Estra Siena Bsc sfida Nuove Pantere Lucca nella Serie C 2025 senza Dario Osti

L’Estra Siena Bsc torna in campo per la stagione 2025 del campionato di Serie C, questo pomeriggio alle 15 le Nuove Pantere Lucca sul diamante neutro di Lastra a Signa; lo stadio lucchese dell’Acquedotto, infatti, è indisponibile per lavori di sistemazione, promossi dall’amministrazione comunale, che si concluderanno in autunno.

Dopo una preparazione intensa e un inizio difficile in campionato, i bianconeri si trovano di fronte a un avversario ostico, reduce da una roboante vittoria con il Cosmos per 16-3 in sette riprese.

L’Estra cercherà continuità nel gioco e una prestazione solida in difesa, affidandosi soprattutto alla voglia di riscatto dopo un’annata difficile. Purtroppo, non sarà della partita Dario Osti, uno dei punti di riferimento del monte di lancio senese. Il lanciatore bianconero è infatti incappato in un singolare quanto sfortunato infortunio: martedì scorso, poco prima di iniziare l’allenamento di baseball, Osti ha subìto una frattura al perone... giocando a calcio e tirando il pallone. Una dinamica amara che, per il secondo anno consecutivo, lo costringerà a un lungo stop, proseguendo un biennio sfortunato dal punto di vista fisico.

Lanciatore partente dell’incontro contro Lucca sarà, dunque, Alejandro Fernandez Matos. La squadra e lo staff tecnico (a guidare ufficialmente i bianconeri, dopo la ‘fuga’ del manager Francesco Carta, sarà il trio Bonazzola-Corsi-Giusti), pur rammaricati per l’assenza di Osti, sono determinati a onorare l’impegno e a scendere in campo con la grinta che da sempre caratterizza l’Estra Siena Bsc.

Nonostante la sconfitta, nell’ultima partita contro il Padule Sestese, la squadra ha mostrato segnali di reazione e crescita, con buoni contributi anche dai più giovani. Da lì dovrà ripartire.