Estra Siena Bsc travolge Franchigia Firenze 22-7: vittoria per manifesta superiorità

L’Estra Siena Bsc espugna il diamante del Campo di Marte Pier Paolo Cesare Vita battendo la Franchigia Firenze, seconda forza del girone, 22-7, chiudendo l’incontro al 7° inning per manifesta superiorità. Un successo che certifica il grande momento di forma dei bianconeri, capaci di travolgere una delle squadre più quotate del girone.

La partita si apre con il vantaggio dell’Estra: Alejandro Fernandez Matos ottiene la base su ball, ruba la seconda, arriva in terza complice un errore di tiro, e poi viene spinto a casa dalla valida a destra di Jeisis German De Jesus. Nella parte bassa dell’inning, però, Firenze reagisce e chiude avanti 2-1. E’ l’unico momento in cui la formazione avversaria è in vantaggio.

Dal secondo inning è un assolo senese: 4 punti al 2’ (5-3); 2 al 3’ (7-2); 3 al 4’ (10-4). Fino all’apoteosi della sesta ripresa, con ben otto punti segnati in un solo inning, preludio della manifesta al 7’ (18-6 il parziale). Al 7’ i bianconeri incamerano altre quattro segnature, contro una sola fiorentina: l’arbitro capo Persico, dopo 3 ore e 39 minuti di gioco, pone termine all’incontro.

Il momento più spettacolare del match arriva nel sesto inning, quando il capitano Anthony Pichardo colpisce un poderoso fuoricampo da 3 punti, spedendo la palla oltre la recinzione ed andando a colpire un palo dell’illuminazione degli esterni. Una battuta impressionante che sancisce, se mai ce ne fosse bisogno, la superiorità senese.

I protagonisti sono stati sicuramente Jeisis German De Jesus: 2 valide e 2 punti segnati; Anthony Pichardo: 4 su 5, hr da 3 punti al 6’; Paul Castillejos: 2 su 4. Da segnalare poi i doppi di Leandro Fernandez Matos al 2’, di Anthony Pichardo, di Paul Castillejos e di Joel Buret (foto) al 5’. In totale l’attacco bianconero, contro la seconda forza del campionato, ha messo a segno 17 battute valide, costringendo Firenze ad alternare sei lanciatori sul monte.

Dopo il successo nel derby con Monteriggioni, l’Estra Siena conferma il proprio momento positivo con una prestazione maiuscola anche in trasferta. Superare con tale autorità una formazione ambiziosa come la Franchigia Firenze è un chiaro messaggio al campionato.