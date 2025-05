Estra Siena Bsc trionfa 19-18 contro Livorno 1948 in una partita epica

Una partita epica, al limite dell’incredibile, quella di domenica allo stadio comunale Alfredo Sisi di Livorno. Al termine di una maratona di 4 ore e 35 minuti, l’Estra Siena Bsc ha conquistato una vittoria mozzafiato per 19-18 contro il Livorno 1948, decisa solo al nono inning. Il match si è trasformato fin da subito in una vera e propria battaglia offensiva (alla fine saranno 16 le valide dei bianconeri e 14 quelle dei labronici). Entrambe le squadre hanno messo in mostra un attacco aggressivo, con punti in ogni ripresa. Siena ci ha messo determinazione e carattere, rimanendo, una volta finita sotto, sempre in scia ai padroni di casa.

La squadra di Giusti, in vantaggio 3-0 fino alla prima parte del terzo inning, si è fatta recuperare e superare (8-3 grazie a 6 punti segnati al terzo e 2 al quarto), ma non ha mollato mai, ha risposto colpo su colpo, fino a riportarsi a contatto nel settimo inning: nove punti segnati al 5’, due al 6’. Al 7’ i senesi hanno sostituito il partente Alejandro Fernandez Matos con Cacciatore, che ha limitato i danni. All’8’, dopo un buon inizio, il secondo rilievo, Sanchez, ha subìto il ritorno dei labronici, che hanno segnato sei punti.

L’ultimo inning è stato un concentrato di adrenalina pura. Con la partita in bilico, Siena è riuscita a ribaltare il punteggio grazie a una serie di valide decisive (il doppio di Alejandro Fernandez Matos al centro, quello di Pichardo a sinistra e quello di Castillejos lungo la linea del foul di destra) e a un grande lavoro di squadra. La difesa bianconera, con un vantaggio a metà ripresa di tre punti, ha poi resistito all’ultimo disperato tentativo dei padroni di casa, centrando un successo tanto sofferto quanto meritato.

Per l’Estra Siena Bsc non è stata quindi solo una vittoria, ma un segnale di orgoglio e di crescita. Sul monte, da segnalare, i 5 strike out del partente Fernandez Matos (9 le valide subite, 5 le basi ball concesse, 8 punti subiti e 4 punti guadagnati sul lanciatore in 6 riprese lanciate) e i 3 di Castillejos in 2 riprese lanciate. In attacco, invece, si soni finalmente viste una discreta aggressività sulle basi e belle battute da extra base, come quelle di Castillejos (tre doppi), Alejandro Fernandez Matos (un doppio al 9’) e Pichardo (un doppio, decisivo, al 9’). Ottimo anche l’impatto del nuovo arrivato Ismael Otanez Berroa, inserito nel cuore del lineup e subito protagonista. Prossimo impegno con la capolista Perugia.