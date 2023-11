Ethan dà spettacolo al Visarno

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ nel Premio Citti Timbri e Targhe (montepremi 6.820 euro), riservato ai 3 anni sui 1600 metri, il giovane Ethan vince da protagonista e dà spettacolo. Dopo i successi di Roma e Follonica Ethan ha siglato con prepotenza la tripletta in 1.13.4 nelle mani dell’esperto gentleman toscano Simone Ammannati. In partenza Eureka di Cecco con Marco Castaldo in 13.8 respinge Ethan, che poi continuava ad attaccare in 14.1 e 14 secco, con 41.9 per i primi 600 metri. Il leader Eureka di Cecco superava il km in testa, ma veniva aggredito da Ethan che lo costringe all’errore e veniva squalificato. Ethan passava a condurre la corsa con autorevolezza e vinceva concludendo i 400 finali in 30.5 affermandosi in 1.13.4. Secondo posto per Explosive Jump, terzo per Equatore con Angeloni.

F. Que.