Eudin ufficiale alla Vbs: riecco il jolly carioca

Un altro campione straniero per la Farmaè Viareggio Beach Soccer in vista dell’estate 2025: approda in bianconero il brasiliano Eudin, come da noi de La Nazione già anticipato da settimane (... ma ufficializzato dal club solo giovedì). Il jolly classe 1986, riconosciuto come uno dei giocatori stranieri più determinanti nel campionato italiano, Josè Ueudson Marques Da Silva (più semplicemente noto come Eudin) non è però una novità assoluta per la VBS: nel 2024, infatti, ha disputato la Euro Winners Cup con la squadra guidata da mister Corosiniti, realizzando 5 reti. Quest’anno invece la presenza del carioca non sarà limitata ad un’unica competizione bensì estesa all’intera stagione: un bel mix di tecnica, esplosività e imprevedibilità che aumenterà considerevolmente il potenziale offensivo del Viareggio. Grazie all’esperienza dello scorso anno, Eudin ha avuto modo di conoscere e apprezzare l’operato della società e dello staff tecnico. È il 4° innesto ufficiale per ora della VBS dopo Sassari, il brasiliano Bruno Xavier ed il portoghese Jordan.