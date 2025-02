Euro Cup. Andata dei “quarti“ c’è Brescia in vasca

Torna in vasca l’AN Brescia per l’andata dei quarti di finale di Euro Cup. Dopo il successo 10-8 su Trieste in campionato (decisivo Max Irving), a Mompiano (ore 19) arriva il Radnicki, e l’obiettivo è di ottenere un buon risultato prima della gara di ritorno in Serbia. Inoltre tra poco più di due settimane, i Leoni saranno protagonisti nelle Final Eight di Coppa Italia, con il primo appuntamento fissato per il 14 marzo contro i padroni di casa di Posillipo ai quarti di finale. Un periodo intenso, in cui la formazione lombarda si gioca molto della sua stagione tra Euro Cup (finora cinque vittorie in sei gare), campionato e il primo trofeo dell’anno.

A.L.M.