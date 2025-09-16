Europei, azzurre quinte con le nostre tre ferraresi

Si è conclusa domenica l’intensa avventura degli Europei di Canoa Polo ad Avranches, vero e proprio tempio continentale di questa disciplina. In un impianto all’avanguardia – l’Eco Park Stadio Nautico, inaugurato nel 2022 con un investimento superiore al milione di euro – oltre 400 atleti provenienti da tutta Europa si sono sfidati su quattro campi in contemporanea, regalando spettacolo e adrenalina fino all’ultima azione delle finali.

A tenere alto l’onore di Ferrara, tre azzurre scese in campo con la maglia della Nazionale Italiana: Sara Bianchini ed Elisa Foddis nella Nazionale Under 21, e Veronica Mazzanti nella nazionale Senior femminile. Protagoniste di un ottimo cammino, Sara ed Elisa hanno affrontato con grinta ed entusiasmo il loro primo Europeo, e pur essendo tra le più giovani della manifestazione, hanno saputo reagire con freddezza alle pressioni del tifo avversario presente sugli spalti.

Il percorso della squadra Under 21 è iniziato con una brillante vittoria contro la Polonia. Dopo una battuta d’arresto con la Germania, è arrivato un pareggio combattutissimo con la Spagna, futura medaglia d’oro del torneo. Ai quarti di finale, le azzurrine si sono arrese di misura a un’Olanda più cinica, ma hanno reagito con forza nella finale per il 5°/6° posto, travolgendo di nuovo la Polonia con un netto 9-0. Un 5° posto che rappresenta il miglior piazzamento della nazionale italiana U21 nelle ultime edizioni degli Europei.