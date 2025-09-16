Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Europei, azzurre quinte con le nostre tre ferraresi

Europei, azzurre quinte con le nostre tre ferraresi

Canoa Polo: l’avventura di Sara Bianchini, Elisa Foddis e Veronica Mazzanti

di JACOPO CAVALLINI
16 settembre 2025
Le tre atlete ferraresi di canoa polo, protagoniste con la selezione azzurra del quinto posto agli europei under 21

Le tre atlete ferraresi di canoa polo, protagoniste con la selezione azzurra del quinto posto agli europei under 21

XWhatsAppPrint

Si è conclusa domenica l’intensa avventura degli Europei di Canoa Polo ad Avranches, vero e proprio tempio continentale di questa disciplina. In un impianto all’avanguardia – l’Eco Park Stadio Nautico, inaugurato nel 2022 con un investimento superiore al milione di euro – oltre 400 atleti provenienti da tutta Europa si sono sfidati su quattro campi in contemporanea, regalando spettacolo e adrenalina fino all’ultima azione delle finali.

A tenere alto l’onore di Ferrara, tre azzurre scese in campo con la maglia della Nazionale Italiana: Sara Bianchini ed Elisa Foddis nella Nazionale Under 21, e Veronica Mazzanti nella nazionale Senior femminile. Protagoniste di un ottimo cammino, Sara ed Elisa hanno affrontato con grinta ed entusiasmo il loro primo Europeo, e pur essendo tra le più giovani della manifestazione, hanno saputo reagire con freddezza alle pressioni del tifo avversario presente sugli spalti.

Il percorso della squadra Under 21 è iniziato con una brillante vittoria contro la Polonia. Dopo una battuta d’arresto con la Germania, è arrivato un pareggio combattutissimo con la Spagna, futura medaglia d’oro del torneo. Ai quarti di finale, le azzurrine si sono arrese di misura a un’Olanda più cinica, ma hanno reagito con forza nella finale per il 5°/6° posto, travolgendo di nuovo la Polonia con un netto 9-0. Un 5° posto che rappresenta il miglior piazzamento della nazionale italiana U21 nelle ultime edizioni degli Europei.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su