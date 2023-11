Europei di aerobica. In Turchia le nostre azzurre vincono quattro medaglie

Quattro medaglie costituiscono il bottino centrato dalle tre rappresentanti della Ginnastica Macerata impegnate ad Antalya, in Turchia, con le Nazionali junior e senior di ginnastica aerobica. Un spedizione più che positiva per le azzurre dove le maceratesi hanno ottenuto brillanti risultati e dimostrato di potere ancora migliorare.

Arianna Ciurlanti, veterana della Nazionale, è salita sul tetto d’Europa con la squadra senior che, grazie al punteggio ottenuto nei vari esercizi presentati, ha vinto l’oro come Team Racking e il bronzo con il gruppo della categoria Aerodance.

Per quanto riguarda la nazionale giovanile sono arrivate altre soddisfazioni. La junior Guenda Cherubini, alla prima partecipazione, è stata protagonista di uno splendido esercizio individuale che le ha permesso di conquistare una medaglia d’argento alle spalle della portoghese Leonor Januario e davanti alla spagnola Martina Gil Olmeda. La Cherubini è così diventata vice campionessa europea destando un’ottima impressione al pubblico e tra gli addetti ai lavori. La giovanissima Matilde Miceli, anche lei junior, ha messo in valigia una medaglia di bronzo conquistata con il gruppo Aerodance. Le tre ragazze della Ginnastica Macerata hanno anche ottenuto ottimi piazzamenti con gli altri esercizi presentati in gara, centrando con tutti la qualificazione alle finali alle quali accedevano, per ogni categoria, solamente le otto migliori performance.

Ma non sono finite qui le positive notizie per Macerata per la presenza di Arianna Ciucci, tecnico della nazionale junior, tornata dalla Turchia molto soddisfatta dai risultati conseguiti dai ginnasti della delegazione da lei guidata e poi per le belle prove fornite dalle giovani della Ginnastica Macerata

Grande festa quindi in casa della società maceratese sia per i risultati ottenuti dalle atlete che per l’ottimo lavoro svolta dalla coach Ciucci con le proprie atlete e con la squadra Nazionale Junior.