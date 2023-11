Europei di Aerobica. Macerata azzurra con tre ginnaste e con Arianna Ciucci nello staff tecnico

Tre atlete della Ginnastica Macerata si vestiranno d’azzurro per gli Europei di aerobica in programma da domani a domenica in Turchia. Per l’Italia senior è stata convocata Arianna Ciurlanti che porterà in gara un esercizio in trio e prenderà parte al gruppo della categoria Aerodance. Faranno parte della nazionale junior Guenda Cherubini e Matilde Miceli che parteciperanno a sei esercizi. Cherubini presenterà l’esercizio individuale con il quale ha di recente ottenuto il primo posto nella Coppa Campioni avanti alla compagna di squadra Miceli, e prenderà parte con quest’ultima anche al trio e al gruppo. Miceli parteciperà anche all’esercizio di gruppo della categoria Aerodance. Non solo, la Ginnastica Macerata può vantare un’altra presenza in azzurro, si tratta della coach Arianna Ciucci, allenatrice della società e tecnico delle Nazionale Junior di ginnastica aerobica, che partirà per la Turchia assieme anche a sue tre atlete.

Le convocazioni stanno a testimoniare l’ottimo lavoro svolto dalla Ginnastica Macerata che ha brillato alla recente Coppa Campioni svoltasi a Pomigliano d’Arco quando le componenti della squadra maceratese sono salite sul podio per cinque volte. Nella categoria Allieve hanno vinto l’oro la coppia formata da Norah Leoperdi e Matilde Ottaviani e il Trio composto da Leoperdi, Ottaviani e Angelica Garbuglia; Leoperdi ha conquistato pure il bronzo nell’individuale femminile. Nella categoria Junior B successo nell’individuale femminile di Guenda Cherubini e argento per Matilde Miceli.