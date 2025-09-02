Europei di beach soccer. Tutto pronto al bagno Flora

Sale la febbre da Europei in città, dove il beach soccer è ormai uno degli sport più sentiti. La prossima settimana sarà quella della massima rassegna continentale per nazionali, con anche l’Italia dei tanti viareggini presente e carica ai nastri di partenza. Gli azzurri da ieri hanno cominciato il ritiro, alloggiando all’Hotel Mirage e allenandosi mattina e pomeriggio sulla sabbia del Beach Stadium “Matteo Valenti“ al Bagno Flora sul lungomolo, location che si è di fatto trasformata in una sorta di “Casa azzurri“ ma in generale come il grande quartier generale di un torneo che trasforma Viareggio nella capitale del beach soccer europeo.

Da martedì 9 fino a domenica 14 settembre ci sarà il meglio del beach soccer europei, con ingresso gratuito sugli spalti per ogni partita sia della rassegna maschile sia di quella femminile. Saranno 20 in totale le nazionali in campo tra Superfinal maschile e femminile e Promotion Final. Si parte fra una settimana, con gare che iniziano dalla mattina alle 9 (la prima sarà Estonia-Turchia) e arrivao fino alla sera. Il clou sarà quando sulla rena sarà all’opera l’Italia, che giocherà (sempre alle 18) contro la Francia martedì 9 settembre, col Portogallo mercoledì 10 e con la Bielorussia venerdì 12. Poi sabato le semifinali e domenica le finali.

Tra gli azzurri 6 viareggini: Leandro Casapieri, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Matteo Santini ed i fratelli Luca e Alessandro Remedi. E poi della Vbs ci sono anche Gean Pietro e Sassari.