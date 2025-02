Evan Bros in Australia. Oncu subito protagonista

Sono già scese in pista anche per le prime prove cronometrate e la SuperPole le moto, derivate di serie, che prendono parte al Mondiale SuperSport600 Next Gen. Tra i protagonisti anche il team ravennate Yamaha bLUcRU Evan Bros che schiera due nuovi piloti: il talentuoso ventiduenne turco Can Oncu – al sesto anno in SuperSport600 – in cerca di riscatto dopo un paio di stagioni non felicissime in Kawasaki e l’indonesiano Aldi Satya Mahendra, 19 anni a giugno e fresco campione del mondo in SuperSport300. Lunedì e martedì si sono tenuti due giorni di test proprio sul circuito dove si gareggia in questo weekend, a Phillip Island: bravissimo Can Oncu 4º alla fine e miglior pilota Yamaha mentre Mahendra, che corre per la prima volta in Australia, si sta adattando alla nuova categoria e alla nuova moto. Ovviamente felicissimo Can Oncu, già due volte sul podio a Phillip Island in carriera: "Non vedo l’ora di scendere in pista. I test svolti su questa pista sono stati incoraggianti, ma ci attende un weekend impegnativo: spero di occupare le prime posizioni. Sono molto motivato in vista del debutto con il team". Grande attesa – le due gare si tengono sabato e domenica alle ore 4,30 italiane – per il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "La R9 sta crescendo e siamo curiosi di capirne il potenziale in gara, anche in ottica miglioramenti futuri. Nel test Can è stato davvero rapido, mentre Aldi è stato bravo nell’ascoltare i consigli e nel progredire un passo alla volta". Difficilissima la partecipazione del ravennate Federico Caricasulo su Mv Agusta del team Motozoo: una rovinosa caduta martedì nei test gli ha procurato la frattura del polso destro e un trauma facciale.

Ugo Bentivogli