Eventi podistici estivi a Modena: dalla 5.30 originale alla Camminata di Freto

Nel periodo estivo si moltiplicano gli appuntamenti con la corsa, competitiva e non, spesso con un ’terzo tempo’ disponibile per reintegrare quanto eventualmente consumato. Nel fine settimana, a Modena e provincia (e nei territori di confine con la provincia di Reggio), gli impegni podistici non mancano, a partire da domani, venerdì, con quella che più che una corsa, è un evento: la 5.30 originale, che propone 5 km alle 5.30 del mattino con partenza ed arrivo al Parco Novi Sad, e che è diventata quasi anche una festa di fine anno per gli studenti delle superiori, con previsti migliaia di partecipanti.

Domenica a Castellarano, con partenza da via don Reverberi, si corre una delle superclassiche del podismo modenese e reggiano, Le Colline del Secchia (nella foto), che nei suoi 43 anni di vita ha visto fra i suoi vincitori anche Stefano Baldini: la partenza sarà dalle ore 9, la gara competitiva è prevista sui 10 km (quota di iscrizione 13 €), mentre sono tre i percorsi per amatori e camminatori di 3,7 e 11 km (quota 3€), attraverso un bel percorso collinare, per la collaudata organizzazione di Sportinsieme. Ancora domenica 8, per i soli camminatori, Sentieri Comuni propone la tappa di Toano di 8 km; partenza alle 9 da Quara di Toano. Sempre domenica, ma alle 18, si corre la 34ma Camminata di Freto; bella corsa / camminata aperta a tutti con percorsi di 2,5 ed 8,4 km. Mercoledì 11 alle 19.30 torna la Modena Rugby Run in via Collegarola 80; non competitiva con percorsi di 1,5-5-7-11 e 14 km. Per maggiori dettagli è disponibile il calendario del sito www.modenacorre.it.

g.m.