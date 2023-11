Ex ferroviere di 83 anni corre la Maratonina. Al via ci sarà anche il pugile Fiordigiglio

di Andrea Lorentini

Classe 1940: 83 anni e lo spirito di un giovanotto. Emilio D’Onza domani mattina si metterà il pettorale e sarà al via della 10,5 km competitiva della Maratonina Città . Tesserato per la Polisportiva Policiano, sarà l’atleta più anziano che prenderà il via alla gara internazionale giunta alla 24esima edizione. Aretino, ex ferroviere in pensione, con la passione per la corsa che non si è sopita con l’avanzare dell’età, ma che anzi lo fa stare bene e in forma. Schivo e riservato, un ritratto di lui ce lo fa Fabio Sinatti. "Ormai sono diversi anni che Emilio corre la Maratonina. E’ un amico della Policiano e ogni volta lo accogliamo con piacere ed affetto. Gareggia costantemente durante la stagione. Al di là del tempo che impiegherà per concludere la sua prova, quello che conta è il messaggio di grande vitalità che trasmette". Quella di D’Onza non sarà l’unica storia speciale all’interno della Maratonina. Da Firenze, infatti, hanno dato la loro adesione per il secondo anno consecutivo un gruppo di atleti cinesi, alcuni dei quali tesserati per l’Atletica Prato, altri con una sorta di wild card.

"Hanno scoperto la nostra competizione nel 2022 e ne sono rimasti entusiasti – racconta Sinatti – la maggior parte di loro gareggerà in preparazione della Maratona di Firenze". La Maratonina è una festa che coinvolge l’intera città e attrae tanti appassionati. Tra coloro che si sono avvicinati da tempo c’è anche il pugile professionista Orlando Fiordigiglio. Lui sarà al via della gara regina, la 21,097 Km. "Sono tante le famiglie che si sono iscritte per correre insieme e trascorrere una mattina di sport e allegria. E questo è l’aspetto più significativo" - conclude Sinatti. Ieri intanto è arrivata ad la stella della manifestazione, l’etiope Helen Bekele Tola. Avrà il pettorale n. 1 e sarà il faro della corsa non solo in campo femminile. Ad accompagnarla in città il marito Eticha Tesfaye, anch’egli ex atleta di assoluto valore. Si annuncia ancora una volta grande spettacolo con oltre mille partecipanti.