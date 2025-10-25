Fa caldo al Villa Romiti. Due match, tante insidie

Sbrigata la pratica Montorio al Vomano, liquidata con un perentorio 0-3, la Querzoli cerca conferme oggi (ore 16.30) al Villa Romiti contro la quotata Cavallino 4 Torri Ferrara di coach Pupo Dall’Olio, capolista a punteggio pieno con 6 punti (+2 su Mariella & Co). Ancora orfana di Bigarelli, Forlì è attesa da un banco di prova tanto severo quanto stimolante, al cospetto di un team equipaggiato per puntare apertamente alla griglia playoff. Come si evince dagli arrivi, tra gli altri, del palleggiatore Ciardo, dell’opposto Bellia nonché dei martelli Margutti e Bistrot, tutti prelevati dalla serie A (nelle sue diverse declinazioni).

"Affronteremo una delle squadre più forti del torneo, ma la vittoria in Abruzzo ci ha dato morale e fiducia. Siamo pronti per giocarcela", dichiara coach Claudio Visani. Che aggiunge: "Ci aspettiamo una partita combattuta e agguerrita, in cui ogni set potrebbe essere deciso da un dettaglio".

C’è ancora una big sul cammino della Life365.eu. Uscita a testa bassa e mani vuote anche da Castel Maggiore, piegata 3-0 dal Volley Team Bologna, Forlì (ultima a braccetto con Riccione) va alla ricerca dei primi punti incrociando le traiettorie con la Fantini Folcieri Ostiano, di scena oggi (20.30) al Villa Romiti. Ribaltate al tie-break in quel di Campagnola Emilia, le rosacelesti cremonesi, imbottite di giocatrici provenienti dalla categoria superiore (la palleggiatrice Zorzetto, l’opposta Tosi e la centrale Tresoldi), scendono in Romagna con propositi di rivalsa per non perdere ulteriore terreno dalla vetta (-2), consapevoli che arpionare uno dei primi tre posti garantirebbe, al termine della stagione, il diritto di accesso alla nuova serie A3. Per Folli e compagne si tratta del primo di due match casalinghi: seguirà il derby con la Moma Anderlini Modena.

Marco Lombardi