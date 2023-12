Fa parte del club Sakura di Osimo. Judo, Luca D’Andreis esulta: è campione italiano esordienti B

Osimo esulta dal PalaPellicone di Ostia, dove si sono svolti i campionati italiani A1 esordienti B di judo. L’atleta osimano Luca D’Andreis del Judo club Sakura Osimo, nella categoria 66 chili, ha vinto quattro incontri (tutti per Ippon) e ha messo al collo la medaglia d’oro. Gli altri atleti marchigiani in gara sono stati Letizia Facchini della Polisportiva Senigallia (quinta nei 70 chili), Davide Canter del Fazi Pesaro (nono nei 73) e Alyssa Gammella del Kdk Recanati (dodicesima nella categoria 63).

Luca ha cominciato judo a quattro anni, solo per quattro mesi, poi un ripensamento in età giovanile gli ha fatto cambiare sport. A sei ha ripreso judo con più consapevolezza senza mai mollare e partecipando da subito le varie gare a livello regionale e nazionale per i preagonisti. Durante il Covid si è sempre allenato, a casa durante il lockdown nel proprio garage, dove i genitori avevano allestito un tatami di poco valore, poi all’aperto per poi tornare in palestra, senza avere più occasione di disputare incontri ufficiali. Ha raggiunto risultati rilevanti nelle gare nazionali valide per i punteggi della ranking, arrivando alla qualifica automatica nel campionato A1. L’obiettivo che si era ripromesso per il campionato era il podio ma tanta determinazione e voglia di dimostrare le proprie capacità l’hanno portato alla splendida vittoria nel judo.

Questa medaglia è il risultato di un grande e costante lavoro del giovane e della sua insegnante tecnica Tiziana Lazzari che, assieme al vicepresidente Beniamino Franciosa, ad Alessio Frontalini, Priscilla Quattrini, tutta la società e i compagni di tatami, hanno sperato e gioito per questo titolo finalmente arrivato.

Anche il sindaco Simone Pugnaloni di Osimo si congratula con il giovane neo campione di judo: "A nome mio personale e di tutta la città esprimo le più sentite congratulazioni a Luca. Un plauso all’Asd Judo Sakura Osimo dove Luca è cresciuto e si è formato. A loro va il mio ringraziamento per la loro professionalità con tutti i ragazzi e le ragazze che ogni anno si iscrivono per conoscere questa disciplina e crescere". Chissà che non possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani per avvicinarsi a questo sport.

Silvia Santini