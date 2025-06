Fabbri vuole il titolo mondiale. Il talento aretino ad Abu Dhabi

AREZZO Matteo Fabbri va all’assalto del titolo mondiale. Il giovanissimo talento aretino, dopo essersi confermato campione italiano MMA per il secondo anno consecutivo e aver centrato un’ottima medaglia d’argento all’europeo di Belgrado, è stato convocato dalla federazione italiana Federkombat e rappresenterà l’Italia nella rassegna iridata Immaf che si svolgerà ad Abu Dhabi a partire dal 22 luglio insieme agli altri compagni azzurri. Compirà 14 anni da agosto, Fabbri si sta affermando come uno degli atleti di maggior prospettiva a livello internazionale. Seguito e allenato da Thomas Marraghini, coach e titolare della palestra Fight Gym MMA di Arezzo, è pronto a sfidare i 22 avversari provenienti dalle squadre più forti del mondo.

"Siamo reduci da una splendida medaglia d’argento al campionato europeo e non andremo al mondial soltanto per partecipare, ma per giocarci le nostre chance – dice l’allenatore di Matteo, Marraghini – Siamo perfettamente consapevoli che essere in quel palcoscenico a soli 13 anni a competere nell’elite mondiale è già un gran risultato. Ma, come detto, non ci accontentiamo. Stiamo lavorando più duramente che mai. Matteo è un atleta modello che non lascia spazio a distrazioni. Tutto il team Fight Gym MMA Arezzo è al suo fianco per aiutarlo nella preparazione e lo sosterranno una volta entrato nella gabbia".