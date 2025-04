Fabio Mastromarino celebra il titolo mondiale di spada a squadre U20 a Pistoia

Una festa semplice per un traguardo enorme. La sede della Scherma Pistoia 1984 ha fatto da cornice ai festeggiamenti di Fabio Mastromarino, fresco campione del mondo di spada a squadre U20 nella rassegna iridata di Wuxi andata in scena due settimane fa. Un momento emozionante, culminato col taglio della torta celebrativa, vissuto con gli affetti più cari del giovane schermidore pistoiese, oltre che coi compagni di squadra che quotidianamente si allenano insieme a lui nella palestra Chiti, quartier generale della Scherma Pistoia. La medaglia d’oro ottenuta in Cina assieme ai compagni di squadra Galassi, Locatelli e Sena, oltre ad arricchire un palmares già decisamente decorato, ha consacrato il classe 2005 come uno dei migliori spadisti under 20 a livello internazionale. Mastromarino infatti aveva già conquistato l’alloro iridato dodici mesi fa ai Mondiali di Riyadh: una doppietta dal sapore dolcissimo, come ha confermato lui stesso.

"Rispetto al successo dell’anno scorso è cambiato il quartetto in pedana e non sempre è facile trovare fin da subito feeling e intesa tra i vari componenti di una squadra, soprattutto ad alto livello. Credo che questo però sia stato il segreto del trionfo – ha raccontato Mastromarino –, ovvero l’ottimo rapporto che tra di noi si è creato dentro e fuori dalla pedana. Se non c’è unione d’intenti tra i membri del team, vincere una competizione così è impossibile. In questi anni abbiamo visto tante nazioni con elementi individuali di spessore che hanno faticato a vincere gare a squadre: in queste gare non bastano qualità tecniche e lucidità mentale, serve anche altro. La fiducia nei propri compagni è essenziale e nel nostro caso stima e incoraggiamento reciproci non sono mai mancati".

Terminato il tempo dei festeggiamenti, Mastromarino tornerà in pedana per gli ultimi impegni della stagione 2024/2025, che lo vedranno affrontare sia gare individuali che di società con la Scherma Pistoia: "Siamo arrivati al rush finale e sto ricaricando le pile. Prenderò parte al campionato italiano giovani e assoluti e poi, insieme alla società biancorossa, parteciperò al campionato italiano a squadre di Serie A1 a Piacenza".

Michele Flori