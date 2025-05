Fabio Scozzoli e Martina Carraro: benvenuta Bianca nel giorno dell'anniversario

La più bella e luminosa delle medaglie è arrivata per Fabio Scozzoli e Martina Carraro, neo genitori della piccola Bianca, nata il 20 maggio. Una data quanto mai speciale e scritta nel destino di questa famiglia, visto che lo stesso giorno, ma di tre anni fa, Fabio e Martina pronunciarono il loro sì a Vignola. "Nel giorno del nostro anniversario di matrimonio è nata Bianca! Grazie alla vita per questo splendido regalo. Siamo al settimo cielo!" sono le parole con cui Scozzoli e Carraro hanno annunciato attraverso social il lieto evento, raccogliendo centinaia e centinaia di messaggi di auguri e di congratulazioni da tutti i loro amici e i loro sostenitori, oltre che da parte dell’intero nuoto azzurro e della Federnuoto.

Fidanzati dal 2016 (la scintilla scoccò durante un collegiale con la nazionale azzurra a Tenerife), i due campioni della rana (titoli italiani e medaglie non mancano nel loro ricco palmares) hanno condiviso la loro vita in casa e in vasca.

Anche nella stessa società Imolanuoto dove Fabio ha trovato il suo ambiente ideale dove crescere ed esplodere tra i grandi della rana italiana e internazionale, e che nel 2022 ha accolto anche Martina. La stessa società nella quale Fabio (dopo essersi ritirato due anni fa) è ora vice allenatore, al fianco del tecnico Cesare Casella.

"Accogliamo una futura ranista? Chissà, di certo il patrimonio genetico promette molto bene, ma a parte le battute siamo tutti molto contenti e congratulazioni dal tutta l’Imolanuoto" è il saluto del presidente della società imolese Mirco Piancastelli.

Fabio Scozzoli salutò il nuoto agonistico due anni fa, per dedicarsi completamente alla nuova vita da allenatore. Martina Carraro lo ha seguito la scorsa estate (al termine del Sette Colli), con la decisione di appendere la cuffia al chiodo, a questo punto in maniera definitiva, proprio per dedicarsi alla famiglia. Ora il presente, e il futuro, sarà la piccola Bianca.

