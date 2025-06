Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi trionfano al Mittel European Race di Trieste

Ottima prestazione a Trieste di Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi al "Mittel European Race" con con una MG Tf, in una gara valida quale prima prova del campionato italiano "Grandi Eventi - Auto Moderne". Vergamini e Fabrizi hanno vinto sia la gara delle prove a media (specialità per la quale detengono il titolo nazionale da due anni e, cioè, da quando è stato istituito), sia la classifica del proprio raggruppamento; chiudendo al terzo posto nella classifica generale.

L’equipaggio lucchese ha utilizzato per la prima volta in una gara di campionato una MG Tf, al posto della consueta Ferrari, dopo averla testata in gara solo una settimana prima a Cremona, all’annuale edizione della "Campagne e Cascine" che li aveva visti vincitori.

"Siamo soddisfatti – ha commentato Vergamini – della nostra prestazione con questa nuova auto, totalmente diversa, per potenza e tecnica, dalla Ferrari e che ci ha fornito dei feedback positivi in tutto l’arco della competizione. Un errore commesso quasi a metà gara, purtroppo, ci ha allontanato dalla lotta per la prima posizione e, da allora, abbiamo difeso e consolidato il terzo posto che ci ha, comunque, consentito di raggiungere il nostro obiettivo minimo di andare sul podio in ogni gara".

Il campionato italiano di specialità riprenderà a inizio luglio, in Valle d’Aosta, con la "Cisalpina Classic Race", per poi continuare a fine mese, con la "Coppa d’Oro delle Dolomiti", con base a Cortina, per terminare, in ottobre, a Palermo, con la Targa Florio. Nel contempo, però, tutti i fari sono puntati sull’ormai prossimo inizio della "Mille Miglia" (da oggi al 21 giugno), alla quale parteciperanno Vergamini e Fabrizi, unico equipaggio luccchese a prendere parte al "Ferrari Tribute", con la 488 Gtb.

D. M.