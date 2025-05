Fabrizio Rossi trionfa al Trofeo Sub Tridente nelle acque del San Bartolo

Nelle acque del San Bartolo si è svolto il tredicesimo Trofeo Sub Tridente, gara nazionale organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sub Tridente Pesaro. Fabrizio Rossi, che ha conquistato il primo posto assoluto, imponendosi con una prestazione tecnica, coraggiosa e di assoluto valore. In un campo gara che si estendeva da Fiorenzuola di Focara al porto di Cattolica, e che ha visto la partecipazione di 26 atleti provenienti da tutta la Zona 6, sotto la direzione di Elena Astesiano, Maurizio Tonelli ed Enrico Giunti, rispettivamente Giudice di gara, Vice giudice e Direttore di Gara FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee).

Le condizioni della vigilia non promettevano nulla di buono: le acque, rese torbide dalla piena del Po e dal limo trasportato al largo, avevano messo in dubbio lo svolgimento della gara. Ma un provvidenziale vento da terra, nella mattinata stessa della competizione, ha "ripulito" il mare, regalando agli atleti un campo gara finalmente praticabile.

Fabrizio Rossi si è distinto fin dall’inizio della competizione con una lunga nuotata di oltre un’ora verso nord, per raggiungere una zona più isolata e meno frequentata, si è rivelata la chiave del successo. In una batimetrica di 4 metri, a circa 250 metri dalla riva, tra scogli naturali e barriere frangiflutti, ha pescato tutto all’aspetto, catturando 15 prede, 12 delle quali valide, tra cui cefali, mormore e una splendida spigola: il miglior carniere della giornata.

La Sub Tridente Pesaro ha dominato anche la classifica per team, grazie a prestazioni solide, intelligenti e combattive da parte di tutti i suoi atleti: Samuele Brualdi 3° classificato, con un carniere tecnico e regolare. Simone Brualdi 4° classificato, con una pescata determinata e intelligente. Giuseppe Scognamiglio 7° classificato, sempre costante e solido in gara. Matteo della Martire 10° classificato, conferma del valore e della compattezza del gruppo.

