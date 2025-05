Fabrizio Santi trionfa al campionato italiano Fidal Master 10 km categoria MM70

Fabrizio Santi, classe 1954, elettrotecnico e antennista in pensione, di Villetta San Romano, ha vinto a Foggia il campionato italiano "Fidal" Master dei 10 chilometri su strada, categoria MM70 (da 71 a 75 anni). Santi, che corre per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, ha terminato la gara in 42’36”, indossando, così, per la prima volta la maglia tricolore individuale e arricchendo la bacheca della società biancoverde del presidente Graziano Poli.

L’atleta garfagnino ha prevalso per distacco su Luca Iuliano, secondo, della Sannio Runners, che ha chiuso in 43’56” e su Romeo Bruno, terzo, del Gp Capitanata, che ha chiuso in 44’22”. Per il Parco Alpi Apuane, bravo anche Enzo Russo, classe 1955, al quinto posto, con il tempo di 46’06”. Felice il campione garfagnino. "Finalmente – afferma Santi – sono riuscito ad indossare una maglia tricolore individuale cui puntavo da alcuni anni. A parte la lunga trasferta, a Foggia mi sono trovato bene in gara e sono soddisfatto che la data del campionato tricolore sia arrivata in un momento in cui sto bene fisicamente. Così ecco il mio primo podio nella parte più alta, con questa bella maglia con i tre colori della nostra bandiera".

Un particolare significativo che sta a indicare ancora una volta la professionalità e l’attaccamento all’atletica di Santi. Appena rientrato a casa, a Villetta, dal lungo viaggio in Puglia, per "sgranchirsi" le gambe è andato subito a fare allenamento per preparare gli altri prossimi appuntamenti.

Buoni risultati anche per altri biancoverdi. A Olivola (Aulla), al "Trofeo Verde Città", vittoria assoluta per Gabriele Benedetti, secondo assoluto Marco Sagramoni, primo posto di categoria per Luciano Bianchi, secondo posto di categoria per Enrico Piastra, Francesco Nardini e Lucio Cupelli e buone prove per: Gianni Francesconi, Nicola Cappelli, Daniel D’Onofrio, Davide Pruno e Giovanni Marra. A Vicenza, al meeting su pista nei 5 mila, buona prova per Alessandro Cafasso; a Campi Bisenzio, ai campionati regionali su pista, in evidenza Samuele Oskar Cassi sui 1500 e buone prestazioni per Andrea Masi e di nuovo Samuele Oskar Cassi sui 3mila metri e per Massimiliano Frandi sugli 800.

Dino Magistrelli