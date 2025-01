Falciani ragazzo d’oro. Vittoria e record regionale

Mattia Falciani porta il primo titolo regionale del 2025 all’Alga Atletica Arezzo. Mattia, del 2012, ai Campionati Toscani Indoor Ragazzi di Carrara, è risultato il migliore nel salto in alto con una prestazione di 1.66 metri con cui ha conquistato l’oro con un vantaggio di ben ventitré centimetri dal secondo classificato. Il giovane atleta ha registrato una prova di portata storica: la misura conseguita nel corso della gara, infatti, rappresenta il nuovo record regionale nella categoria in questa specifica disciplina e configura un salto di assoluto livello anche nel panorama nazionale, a dimostrazione dell’eccezionalità del percorso di crescita sportiva vissuto dal portacolori dell’Alga Atletica Arezzo.

Il fine settimana della società aretina è stato scandito da altri positivi risultati raggiunti in manifestazioni in tutta la penisola, tra cui spicca la vittoria di Riccardo Cincinelli del 2005 che è arrivato davanti a tutti nei 60 ostacoli tra gli Uomini con il tempo in finale di 8.57 secondi in una gara collaterale ai Campionati Toscani di Prove Multiple Indoor di Firenze. Un buon terzo posto è stato ottenuto a Modena da Nicholas Gavagni del 2006 nel salto in lungo ai Campionati Regionali Assoluti dell’Emilia Romagna dove ha centrato il podio con una prova di 6.96 metri, mentre Lorenza De Silva del 2007 è tornata in pista nei 400 piani al meeting nazionale Indoor di Ancona in cui ha siglato il record personale con 59.59 secondi che è valso il tredicesimo posto.