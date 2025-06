Famiglia Vanelo trionfa nei trofei velistici del Golfo della Spezia

Grandi successi velistici per la famiglia Vanelo. L’imprenditore Giorgio e i figli Filippo e Andrea hanno conquistato rispettivamente il Trofeo Challenger Beniamino Salvatore, nella veleggiata non competitiva organizzata dal Club Nautico a Marina di Carrara, e il primo posto nella categoria ‘Yacht Epoca’ della seconda edizione della prestigiosa ’Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno-Trofeo Valdettaro 2025’, andata in scena nelle acque antistanti il Golfo della Spezia.

Il primo, classe ‘42 e già armatore, negli anni, di imbarcazioni come lo i.o.r. ’Sogno Bagnato’ e ’Malafemmena’ – costruita dal Cantiere Valdettaro Shipyard di Massa di cui Filippo Vanelo è ad – con la propria ’Stella Filante’ si è tolto anche la soddisfazione di battere in solitaria diverse barche che hanno partecipato alla sfida con equipaggi più numerosi.

Filippo e Andrea Vanelo, cresciuti nel Club Nautico di Marina di Carrara, hanno invece fatto parte dell’equipaggio di ’Margaret’, l’8 metri stazza internazionale varato in Norvegia nel 1926 attualmente di proprietà di Giulio Baldi, che ha trionfato alle Grazie di Portovenere chiudendo al primo posto la manifestazione organizzata dalla sezione spezzina della Lega Navale Italiana con il supporto del Cantiere Valdettaro. A ’Margaret’ anche il Trofeo Boero, assegnato alla barca arrivata prima in tempo reale.

"La passione di una famiglia – ha commentato Filippo Vanelo – intrecciata a una storia imprenditoriale di successo, testimonia come la passione per la vela non ha età e non vede tramonto. I miei figli vivono assieme a me l’amore per la vela, uno sport sano ma anche un contesto in cui apprendere il confronto con sé stessi e con gli altri, coltivando uno spirito di squadra necessario ad affrontare tutte le sfide della vita. Proprio per questo Gregorio, terza generazione dei Vanelo, sarà tesserato Fiv da quest’anno".

Alessandro Salvetti