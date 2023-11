Fano ferma la sua corsa vincente. E’ bandiera bianca contro Palmi

Palmi

3

smartsystem

0

OMIFER : Cottarelli 4, Iovieno, Gitto 5, Donati, Amato, Stabrawa 19, Maccarone, Russo, Corrado 17, Rau 3, Pellegrino, Casoria, Carbone 4.

All. Porcino.

SMARTSYSTEM FANO: Michalovic 12, Roberti 7, Galdenzi, Merlo 4, Partenio, Raffa (L), Margutti 4, Uguccioni 1, Focosi 9, Mazzon 1, Gori, Maletto 3.

All. Tofoli.

Arbitri: Gaetano Antonio e Stancati Walter Parziali: 25-20, 25-18, 25-20.

Note: Palmi battute vincenti v, battute errate 9, muri 10; Fano battute vincenti 2, battute errate 10, muri 5.

Non ci voleva proprio. La Smartsystem arresta la sua corsa vincente. E succede a Palmi. Una domenica no per Fano che nulla può contro i padroni di casa che difendono l’impossibile, non permettendo ai biancorossi di passare sul loro ostico campo.

Dispiace perché è statoauna sfida quasi a senso unico, in cui Omifer si è dimostrata una corazzata. I virtussini, dopo due vittorie interne, non si sono ripetuti fuori casa e come accaduto a Sorrento hanno alzato bandiera bianca.

E’ come se lontano dalle mura amiche il team del presidente Emidio Cennerilli non riuscisse a macinare gioco come sa fare al Palas Allende. Inizio gara promettente dei fanesi che, con Roberti in battuta, vanno a vanti nel primo set per 8 a 6. Da qui in poi solo Palmi.

Nel secondo ci si aspetta la reazione dei virtussini, ma Fano dura fino al 9-9, poi le battute di Stabrawa e i muri di Corrado fanno il break. Nel terzo set la Smartsystem sembra tenere testa (9-9), poi ancora una volta la ricezione va in tilt, mentre in attacco imperversano Corrado e l’ex Stabrawa. Gli uomini di coach Tofoli azzeccano qualche muro (21-19), ma è poco rispetto alla voglia di vincere dei locali.

b.t.