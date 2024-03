Fasano vince contro Cingoli, Knezevic decisivo, Macagi sconfitta 27-30

Macagi Cingoli

27

Fasano

30

MACAGI : Albanesi, Santamarianova, D’Agostino, Ciattaglia 5, Shehabeldin 7, Ottobri, Mangoni 2, Somogyi, Bordoni, Latini, Strappini 2, D’Benedetto 2, Rossetti 6, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 3. All.: Palazzi.

SIDEA GROUP JUNIOR FASANO: Leban, Torbjorsson 2, Angiolini 7, Pugliese 2, Messina, Boggia 1 Nardelli, Cantore 3,Marinho Da Cunha 4, Beharevic, Knezevic 11, Legrottaglie, Corcione,Rubino. All. Fovio.

Arbitri: Dionisi e Maccarone; commissario: Nasca.

L’orgogliosa determinazione, un’ammirevole vitalità e l’irriducibile impegno stimolato dalla rabbia sottopelle per l’affermazione ottenuta lo scosrso 7 febbraio cancellata dalla replica della sfida, non bastano alla Macagi Cingoli per battere il gagliardo Fasano vittorioso 27-30 e quasi rapinoso a gioco lungo, per la concretezza risolutiva di Knezevic poderoso cannoniere. Nel contesto della coinvolgente sfida, la Macagi Cingoli si applica con una lucida disciplina tattica, però le sue persistenti penetrazioni sono scompensate dal rendimento risolutivo, mentre il Fasano sbaglia meno e guadagna di più. Nel primo tempo il reciproco ed elevato movimento è ritmato da una velocità più a credito della Macagi Cingoli che però dal 5’ (3-4) e per quasi un quarto d’ora deve rincorrere il Fasano: 6-7 al 15’ 7-8 al 18’ col guizzante Lorenzo Rossetti, 8-8 al 19’, 9-8 al 20’ e 18-8 al 22’ grazie alla tripletta di Shehabeldin. Poi il Fasano recupera e si rimette in carreggiata: palla persa al 23’ dai locali, 10-10. Si corre sul filo dell’equilibrio, Shehabeldin, Ciattaglia, Rossetti e D’Benedetto contrappongono i loro gol a quelli del Fasano e si giunge al riposo sul 15-15. Nella ripresa, scorci di pallamano rampante: va per le spicce la difesa del Fasano che al 10’ (17-21) avvìa le prove tecniche verso il successo. E col portiere Leban che intercetta due rigori a Codina Vivanco, la Macagi Cingoli vede incombente al 25’ (22-29) lo spettro della quinta sconfitta consecutiva. E’ comunque apprezzabile la reattività della Palazzi Band che ci dà dentro per contrarre il passivo, ridotto a –3 tra il 29’ e il 30’ con i due centri siglati dai 7 metri dal fromboliere Shehabeldin.

Gianfilippo Centanni