Fcredil Bologna domina Fasano: vittoria 3-0 e promozione A2 a un passo

Fcredil Bologna 3Podio Fasano 0(25-23, 25-17, 25-18)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Saccani 4, Tellaroli 12, Frangipane 11, Taiani 4, Pulliero 12, Neriotti 8, Laporta (L1); Cavicchi 1, De Paoli. Non entrate: Malossi, Bongiovanni, Melega (L2), Fucka. All. Ghiselli.

PANTALEO PODIO FASANO: Vinciguerra 3, Botarelli 7, Martilotti 12, Campana 9, Mearini 4, Negro 1, Vittorio (L); Di Coste, Maiorano 1, Soleti 2. Non entrate: De Dominicis, Albano. All. Totero.

Arbitri: Coppola e Maran.

La Fcredil a un passo dal ritorno in A2: per la precisione a due set. Gara-uno dello spareggio promozione con Fasano è rossoblù. Sabato a Fasano, però, ci sarà da completare l’opera, perché la formula prevede gara di andata e ritorno con eventuale set di spareggio: insomma, Fasano dovesse vincere 3-0 o 3-1, allora si giocherà il Golden set, mentre se la Vtb dovesse vincere due set, chiuderà i giochi.

Intanto, in gara-uno, annichilisce le speranze di vendetta di Fasano, che aveva già sconfitto in finale di Coppa Italia per 3-2. "Giocare il ritorno in casa sarà un vantaggio", aveva detto il coach Totero alla vigilia, meditando il riscatto: invece finisce 3-0, con Laporta e compagne a dominare in lungo e in largo.

"Non è finita, siamo a due set dal traguardo", avvisa il tecnico rossoblù Ghiselli, che invita a non cantare vittoria prima del tempo. Ma si gode una grande Fcredil, che dimostra di saper soffrire nel primo set.

Fasano forza tanto al servizio, togliendo dal dall’attacco Pulliero e Neriotti. Per perseguire l’obiettivo, però, ci mette pure 8 errori nel fondamentale e un altro paio tra attacco e ricostruzione, che finiscono per decidere la volata finale del primo parziale.

Bologna ha armi per rimanere incollata alle avversarie: l’ace di Saccani, i muri di Pulliero, Tellaroli e soprattutto di Frangipane, alla miglior prestazione stagionale tra attacco, ricezione, muro e difesa.

Poi la Fcredil ritrova la ricezione, tanta difesa e torna macchina da volley spettacolo. Parte sotto nel secondo set, impatta sul 6-6 e mette il turbo (18-12), anche perchè si scatenano pure Tellaroli e Taiani. Fasano prova a non mollare e vola sul 2-6, Bologna sorpassa sull’8-7 con doppia difesa in tuffo di Taiani e Tellaroli trasformata in punto con un bagher da Saccani, che stravince il duello in regia con Negro: Fasano crolla, anche perché Tellaroli e Pulliero sono impenetrabili a muro e micidiali in fast e veloce.

Finisce 25-18: game, set and match. Sabato alle 18, a Fasano, a Bologna serviranno ancora due set. E uno, in caso di ko per 3-0 e 3-1. Il ritorno in A2 è a un passo.