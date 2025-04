Federatletica: Zaynab Dosso assente ai World Relays, record e successi al meeting di Modena

La notizia era nell’aria e ora è arrivata la conferma: la Federatletica ha diramato le convocazioni degli atleti al raduno di Roma dall’1 al 6 maggio in vista degli World Relays (campionati del mondo di sole staffette) che si disputano in Cina (10-11 maggio) e il nome di Zaynab Dosso (foto) non c’è.

Non ci sono comunicazione ufficiali a riguardo, ma si vocifera di un infortunio a un piede, accaduto agli europei indoor.

Questo significa che la Dosso non farà questo incontro internazionale di maggio, ma che potrebbe rientrare nei mondiali veri e propri a Tokio a settembre. Vediamo chi invece i risultati li ha colti, in particolare ieri nel meeting Liberazione di Modena. Quello di maggior spessore è sicuramente il nuovo record provinciale di getto del peso femminile che Vivian Osagie della Self porta a m 14,99. Uno stimolo in più per superare a breve la barriera dei 15 metri. Per la Fratellanza Modena il master 35 Bokar Badji è settimo, correndo i m 100 in 10’’78 che è la seconda prestazione mondiale stagionale di categoria, 14° di sempre in Italia con davanti atleti come Tilli, Checcucci, Riparelli e Mennea. Da sette anni, in Italia, un master M35 non correva così veloce.

Personali ventosi sui 100 hs. per Sara Cantergiani (Self) in 13’’83 e per la gemella Lucia che vesta la casacca della Quercia Trento in 14’’30.

Buono anche il rientro di Viola Canovi (Fratellanza), seconda sui m 100 in 11’’78, dietro solo all’azzurra Vittoria Fontana, convocata per i mondiali di staffetta. Siria Bigi (Cus Parma) è seconda nell’asta col personale di 3,60, così come Thomas Algeri sui 110 hs. in 15’01’’.

Sui 110 ostacoli bel debutto in categoria di due allievi dell’Atletica Reggio: vince Andrea Vinsani in 14’’46, su Jack Huang in 14’’89. Paolo Magnani è terzo sui 110 hs. junior col personale di 14’’86.

Da Imola altri ottimi risultati giovanili, peraltro con cronometraggio manuale: Luca Bonini vince gli 80 cadetti in 8’’2, Giulia Rocchi i 60 ragazze in 8’’4 e poi è seconda sugli ostacoli in 9’’7. Emma Valdo dal salto in alto si sposta sul lungo e vince tra le cadette con m 4,62.

